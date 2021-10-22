Молдова запровадила надзвичайний стан через дефіцит газу

Країна досі не домовилась про газ на листопад.

Уряд Молдови у п'ятницю, 22 жовтня, запровадив надзвичайний стан на території країни через дефіцит газу.

Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, глава уряду Наталія Гаврилиця пояснила, що такий режим дозволить обійти певні процедури, передбачені законом, щоб прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.

Контракт Молдови з "Газпромом" від 2006 року закінчується 30 вересня. Сторони вирішили тимчасово продовжити договір на колишніх умовах на місяць, але країна "не має впевненості" в тому, що зможе домовитися про укладення нового договору для постачання з листопада.

"На молдавському газовому ринку спостерігається дефіцит газу в обсязі близько 16 млн кубічних метрів. При цьому необхідні обсяги газу в жовтні покриті лише на 67%. Тиск у газотранспортній мережі досяг критичного рівня, що може порушити функціонування газових систем. Оскільки "Молдовагаз" не тримає свого слова і не забезпечує необхідний тиск газу на вході, ми змушені в терміновому порядку перейти до альтернативного плану", - сказала Гаврилиця.

Режим надзвичайного стану дозволить одразу виділити з бюджету необхідні гроші на закупівлю газу іншою компанією, а не традиційним імпортером "Молдовагаз".

"Хочу запевнити громадян Молдови, що уряд веде переговори в інтересах країни і на благо громадян. Поки я не можу розповісти всі подробиці, тому що переговори ще тривають, і у нас є певна стратегія. Будемо продовжувати обговорювати економічну складову цього питання", - сказала прем'єрка кілька днів тому.

Нагадаємо, що на початку жовтня Молдова завершила будівництво магістрального транскордонного газогону "Ясси-Унгени-Кишинів". Він об'єднує ГТС Румунії та Молдови і відкриває країні доступ до європейського енергетичного ринку.

Газогін "Ясси-Унгени-Кишинів" будувався майже десять років. Його протяжність становить близько 150 км, з яких 110 км - на території Молдови.