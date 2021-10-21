Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся з Зеленським
Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся з Зеленським
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Третьякова не вважає неетичними свої слова щодо смерті нардепа Полякова
Третьякова не вважає неетичними свої слова щодо смерті нардепа Полякова
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
У Савіка Шустера слідом за "Суспільним" заявили про тиск Банкової
У Савіка Шустера слідом за "Суспільним" заявили про тиск Банкової
У другий тур виборів вийшли б Зеленський і Порошенко, підтримка Разумкова зросла удвічі, – КМІС
У другий тур виборів вийшли б Зеленський і Порошенко, підтримка Разумкова зросла удвічі, – КМІС
ГоловнаСвіт

Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії

На думку президента РФ, висловлювання міністра оборони США Ллойда Остіна можна розглядати як відкриття для України дверей до НАТО.

Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін вважає, що фактична військова присутність НАТО в Україні становить реальну загрозу для Росії.

Про це він заявив на засіданні дискусійного клубу "Валдай" в Сочі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Та загроза (з боку НАТО, - ред.) має для нас важливе значення. Формальне членство в НАТО (України) може не відбутися, а військове освоєння території вже йде. І це реально створює загрозу Російській Федерації", - сказав Путін.

Президент РФ вважає, що висловлювання міністра оборони США Ллойда Остіна щодо перспектив вступу України до НАТО можна розглядати як відкриття для України дверей до Альянсу.

"Ось приїхав міністр оборони, який, по суті, відкриває двері Україні в НАТО. По суті, його заяви необхідно і можна саме так трактувати. Каже, що так, кожна країна має право вибирати. Ніхто не каже ні. Ніхто. Це ж не гарантії безпеки для Росії. це просто розмови на задану тему. І, звичайно, нас це турбує", - повідомив Путін.

"Що стосується баз, я знаю відповідні конституційні положення України, але навчальні центри ніхто не забороняє. А під маркою навчальних центрів можна що завгодно розмістити", - додав президент РФ.

Нагадаємо, що американський міністр Ллойд Остін відвідав Україну 19 жовтня з одноденним візитом. З Києва він полетів до Румунії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також