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Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії

Російський президент побоюється, що підлітний час ракети до Москви зменшиться до 7-10 хвилин.

Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення Північноатлантичного альянсу шляхом інтеграції до блоку України. Можливий вступ України до НАТО він розцінює як “червону лінію” для Росії.

Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів.

"Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час ракети від Харкова чи Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?", - сказав Путін.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане напередодні заявив, що у НАТО поки що немає консенсусу для надання плану дій про членство для України.

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