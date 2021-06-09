Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії

Російський президент побоюється, що підлітний час ракети до Москви зменшиться до 7-10 хвилин.

Президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення Північноатлантичного альянсу шляхом інтеграції до блоку України. Можливий вступ України до НАТО він розцінює як “червону лінію” для Росії.

Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів.

"Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час ракети від Харкова чи Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?", - сказав Путін.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане напередодні заявив, що у НАТО поки що немає консенсусу для надання плану дій про членство для України.