Журналісти дізналися, що американські мільярдери майже не платять податку на прибуток

Американські багатії уникали сплати податку на прибуток, користуючись особливостями податкової системи США. Влада розслідує, яким чином журналісти отримали конфіденційні дані, передає DW.

Так, засновник Amazon Джефф Безос не заплатив ні цента податку на прибуток у 2007-му та 2011 роках. У декларації засновника Tesla Ілона Маска за 2018 податок на прибуток дорівнює нулю. Мільярдер і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, інвестор Карл Ікан та меценат і бізнесмен Джордж Сорос - також серед тих, хто уникали сплати податків. Про це йдеться в опублікованому у вівторок, 8 червня, матеріалі розслідувальної платформи ProPublica, проведеному за результатом оцінки даних американської податкової служби Internal Revenue Service (IRS).

За даними журналістів, голова компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет, який свого часу виступав за підвищення податків для багатіїв, у період з 2014-го по 2018 роки заплатив найменше податків серед з 25 найбагатших людей США. За цей період він збільшив свої статки на 24,3 мільярда доларів, але сплатив лише 23,7 мільйона доларів податків.

25 найбагатших американців сплатили менше податків, ніж багато звичайних робітників, якщо врахувати соціальне та медичне страхування, зазначає ProPublica. При цьому їхні стратегії уникнення оподаткування не були протизаконними.

Багатії просто скористалися тим, як розраховується оподаткування доходів у США. Зокрема податкове законодавство США не враховує зростання вартості таких активів, як акції або нерухомість. Податки сплачуються лише з продажу таких активів.

Це руйнує "фундаментальний міф американської податкової системи: те, що кожен вносить свою справедливу частку і що найбагатші американці платять найбільше", - говориться у матеріалі ProPublica. На думку журналістів, цей факт має ще більше розпалити дискусію про зростання нерівності між найбагатшими та звичайними американцями.

Журналісти-розслідувачі не розголошують, як вони отримали конфіденційні податкові дані. Натомість міністерство фінансів США, ФБР та федеральний прокурор у Вашингтоні намагаються це з'ясувати. Несанкціоноване розголошення конфіденційної державної інформації є незаконним у США.