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В Індії в аварії з пасажирським автобусом загинули щонайменше 17 осіб

Пасажири автобуса скаржилися на надто високу швидкість. 

В Індії в аварії з пасажирським автобусом загинули щонайменше 17 осіб
Фото: India TV

На півночі Індії, біля міста Канпур, автобус із робітниками-мігрантами врізався у вантажний фургон посеред шоссе, внаслідок чого загинули 17 осіб, іще 18 отримали поранення. Після зіткнення автобус перевернувся, пише Associated Press.

За словами поліції, більшість загиблих - працівники підприємства в місті Ахмедабад, зокрема його цеху з виробництва печива. 16 осіб загинули на місці події, ще одна людниа - в лікарні.

"Пасажири скаржилися, що водій автобуса їхав дуже швидко", - повідомив полісмен Мохіт Агаравал.

За даними правоохоронців, в Індії у ДТП щороку гинуть близько 110 000 осіб. У більшості аварій винні необдумане керування, поганий стан доріг та машин. 

Нагадаємо, що цього тижня у залізничній аварії в Пакистані загинули 40 осіб. Два поїзди зіштовхнулися після того, як один з них зійшов з рейок. 

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