П'ятеро ізраїльтян, у тому числі одна дитина, загинули вчора внаслідок аварії на канатній дорозі на півночі Італії. Серед загиблих п’ятеро членів однієї родини, у тому числі двоє батьків, їхній 2-річний син, а також бабуся і дідусь дружини, які приїхали провідати внучку.

Про це з посиланням на МЗС Ізраїлю повідомляє The Jerusalem Post.

"У результаті аварії на канатній дорозі над Альпами на півночі Італії загинули 14 людей, в тому числі п'ятеро ізраїльтян", - йдеться в повідомленні.

"Громадянин Ізраїлю - дитина п'яти років - отримав серйозні травми і зараз перебуває на лікуванні", - додали в МЗС, повідомивши, що ізраїльське посольство в Римі допомагає доставити тіла загиблих в Ізраїль.

Унаслідок обриву каната майже на під'їзді до пункту призначення в неділю на півночі Італії приблизно з 20-метрової висоти впала одна кабіна фунікулера, в якій були принаймні 15 осіб. Причини події з'ясовуються.

Італійська влада скликала спеціальну комісію для розслідування причин аварії, прокуратура відкрила розслідування.