В Італії впала кабіна на канатній дорозі, загинуло 14 осіб (оновлено)
В Італії впала кабіна на канатній дорозі, загинуло 14 осіб (оновлено)
Переможця "Євробачення" запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу
Переможця "Євробачення" запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу
У Ryanair прокоментували екстрену посадку літака в Мінську, після якої затримали засновника Nexta
У Ryanair прокоментували екстрену посадку літака в Мінську, після якої затримали засновника Nexta
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
"Ситуація абсолютно недопустима", - реакція ЄС на інцидент з літаком Ryanair у Мінську
"Ситуація абсолютно недопустима", - реакція ЄС на інцидент з літаком Ryanair у Мінську
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
У Китаї через крижаний дощ та сильний вітер загинув 21 бігун
У Китаї через крижаний дощ та сильний вітер загинув 21 бігун
Апеляційний суд розглянув справу Щербича, у викраденні і пограбуванні якого звинувачують Стерненка та Демчука. Що (не) відомо?
Апеляційний суд розглянув справу Щербича, у викраденні і пограбуванні якого звинувачують Стерненка та Демчука. Що (не) відомо?
У Мінську затримали засновника телеграм-каналу NEXTA (оновлено)
У Мінську затримали засновника телеграм-каналу NEXTA (оновлено)
ГоловнаСвіт

Литва вимагатиме закрити повітряний простір Білорусі для міжнародних рейсів

Інцидент з Протасевичем уряд Литви назвав безпрецедентним нападом на міжнародну спільноту. 

Литва вимагатиме закрити повітряний простір Білорусі для міжнародних рейсів
Фото: airlife-club.com

Литва вимагатиме закрити повітряний простір Білорусі для міжнародних рейсів після екстреної посадки літака Ryanair Афіни-Вільнюс з опозиціонером Романом Протасевичем на борту під приводом "мінування".

У заяві уряду Литви йдеться, що це є безпрецедентним нападом на міжнародну спільноту, адже цивільний літак і його пасажири стали заручниками збройних сил, а громадянин Білорусі викрадений і його життя та здоров'я в небезпеці.

"Це акт державного тероризму, спрямований проти безпеки громадян ЄС та інших країн, громадянського суспільства Білорусі, яке шукає притулку від переслідувань режиму, а також міжнародної цивільної авіації", – йдеться у заяві. 

Уряд підкреслює, що повітряний простір Білорусі є небезпечним для всіх. 

"Те, що трапилося - це напад не тільки на Литву, це сигнал для всього "вропейського Союзу та міжнародних організацій", – підсумували в уряді. 

Нагадаємо, що Литва також відкрила провадження за статтями тероризму та поводження з людьми, що порушує міжнародні угоди.

Вчора білоруська влада ініціювала повідомлення про мінування борту Афіни-Вільнюс, на якому летів Протасевич, щоб посадити літак у Мінську. 

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta закликав президент Литви Гітанас Науседа. Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади. Польща вимагає негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення цивільного літака.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також