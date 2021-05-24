Литва вимагатиме закрити повітряний простір Білорусі для міжнародних рейсів після екстреної посадки літака Ryanair Афіни-Вільнюс з опозиціонером Романом Протасевичем на борту під приводом "мінування".

У заяві уряду Литви йдеться, що це є безпрецедентним нападом на міжнародну спільноту, адже цивільний літак і його пасажири стали заручниками збройних сил, а громадянин Білорусі викрадений і його життя та здоров'я в небезпеці.

"Це акт державного тероризму, спрямований проти безпеки громадян ЄС та інших країн, громадянського суспільства Білорусі, яке шукає притулку від переслідувань режиму, а також міжнародної цивільної авіації", – йдеться у заяві.

Уряд підкреслює, що повітряний простір Білорусі є небезпечним для всіх.

"Те, що трапилося - це напад не тільки на Литву, це сигнал для всього "вропейського Союзу та міжнародних організацій", – підсумували в уряді.

Нагадаємо, що Литва також відкрила провадження за статтями тероризму та поводження з людьми, що порушує міжнародні угоди.

Вчора білоруська влада ініціювала повідомлення про мінування борту Афіни-Вільнюс, на якому летів Протасевич, щоб посадити літак у Мінську.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta закликав президент Литви Гітанас Науседа. Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади. Польща вимагає негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення цивільного літака.