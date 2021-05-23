"Ситуація абсолютно недопустима", - реакція ЄС на інцидент з літаком Ryanair у Мінську

Керівники Європейського Союзу вимагають у Білорусі відпустити усіх пасажирів затриманого у Мінську літака.

Такі заяви зробили зокрема керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель та президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Ситуація абсолютно недопустима. Влада Білорусі відповідальна за безпеку усіх пасажирів. Усі пасажири мають продовжити подорож", - написав Жозеп Боррель.

Closely following developments around today’s @Ryanair flight from Athens to Vilnius, which was forced to land in Minsk over an alleged security threat.



This is totally inadmissible. (1/2) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 23, 2021

"Дуже занепокоєний повідомленнями про примусову посадку літака Ryanair. Закликаємо владу Білорусі негайно відпустити літак і всіх пасажирів", - написав Шарль Мішель й анонсував ретельне розслідування інциденту.

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала "повністю неприйнятною" примусову посадку білоруською владою в аеропорту Мінська рейсового літака компанії Ryanair.

"Повністю неприйнятною є примусова посадка у Мінську рейсу @Ryanair з Афін до Вільнюса. Всі пасажири мають бути здатними продовжити подорож до Вільнюса негайно та має бути забезпечена їх безпека. Будь-які порушення міжнародних правил повітряного транспорту мають потягнути за собою наслідки", - йдеться у повідомленні президентки Єврокомісії у твіттері.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

На вимушену посадку у Мінську рейса Ryanair з Афін до Вільнюса, на борту якого був засновник опозиційного телеграм-каналу Роман Протасевич, відреагували Латвія та Естонія.

"Це абсолютно неприйнятно і суперечить міжнародному праву. Літак і ВСІ пасажири мають бути негайно звільнені та продовжити подорож до кінцевого пункту призначення. Міжнародна реакція має бути потужною та ефективною", - заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс. Він зазначив, що на борту літака перебувають також щонайменш двоє громадян Латвії.

This is completely unacceptable and contrary to the international law. Plane and ALL passangers must be released immediately and should continue to their destination. International reaction must be strong and effective https://t.co/BmleIF2BFb — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 23, 2021

"Шокуючий вчинок режиму у Білорусі - примусова посадка у Мінську пасажирського літака рейсу FR4978 з Афін до Вільнюса з білоруським політичним активістом… Вимагаємо негайного звільнення усіх пасажирів та команди і розслідування цієї безпрецедентної події", - йдеться у заяві МЗС Естонії.

Shocking act by #Belarus regime: forced landing of @Ryanair passenger flight FR4978 Athens-Vilnius with BY political activist & founder @NEXTA_EN Roman Protasevich on board. Demand immediate release of all passengers/crew + intl investigation of this unprecedented event. — Estonian MFA 🇪🇪 (@MFAestonia) May 23, 2021

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав неприпустимою ситуацію, що виникла навколо літака компанії Ryanair, який білоруська влада змусила приземлитися в Мінську, і заявив про необхідність єдиної європейської позиції щодо цього інциденту.

"Викрадення рейсу Ryanair білоруською владою неприпустиме. Необхідна тверда і єдина реакція європейців", - написав глава французького МЗС у Twitter.

"Усім пасажирам цього рейсу, включно з ймовірними білоруськими опозиціонерами, Вам потрібно дозволити негайно покинути Білорусь", - зажадав Ле Дріан.

Глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс зі свого боку назвав подію безпрецедентним актом.

"Насильницьке приземлення комерційного літака для затримання журналіста - безпрецедентний шокуючий акт. Ми вимагаємо, щоб усі пасажири були негайно звільнені", - написав він у Twitter.

"Завтра Європейська рада повинна виступити зі зверненням щодо необхідності посилення тиску на Білорусь. Досить", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta закликав президент Литви Гітанас Науседа.

Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади.

Польща вимагає негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення цивільного літака.