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Президент Бразилії отримав штраф за те, що не одягнув маску

Жаір Болсонару зібрав натовп людей без санітарного контролю.

Президент Бразилії отримав штраф за те, що не одягнув маску
Фото: ЕРА/UPG

Уряд бразильського штату Мараньян оштрафувала президента країни Жаїра Болсонару за те, що він зібрав у місті Асайландія натовп людей, але не одягнув захисну маску.

Як це пише Infobae.

Болсонару порушив правила, не виконав обов'язок носити маску та "сприяв ... скупченню понад 100 осіб без санітарного контролю", - повідомила влада штату Мараньян.

Як зазначає видання, інцидент стався на фоні виявлення у штаті Мараньян шести випадків "індійського" штаму коронавірусу.

Зазначимо, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу з початку пандемії у Бразилії станом на 23 травня становить 16 047 439, а кількість смертей - до 448 291. Країна на третьому місці у світовому рейтингу за кількістю випадків ковіду.

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