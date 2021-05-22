У Києві виявили за добу 298 хворих на коронавірус

У Києві виявили за минулу добу 298 хворих на коронавірус. Померли 10 людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли: 171 жінка віком від 18 до 87 років, 103 чоловіки віком від 18 до 86 років. А також 13 дівчаток від 18 днів до 17 років та 11 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 93, в Святошинському – 56 та в Дніпровському районі – 33 випадки.

До лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 126 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

“Усього за період пандемії в місті 5004 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 204 078”, – повідомив Віталій Кличко.

Одужали минулої доби 1934 людини. Загалом коронавірус подолав 142 201 мешканець столиці.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 травня в Україні було зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на коронавірус. Госпіталізовано 1 665 осіб, летальних випадків – 178 і одужало 12 586 осіб.