В Україні зробили понад мільйон щеплень від коронавірусу

Лідерами за кількістю вакцинованих є Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що в Україні зробили вже понад мільйон щеплень від коронавірусу.

Так, станом на 19 травня 2021 року проведено 1 012 815 щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 964 745 осіб, завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози) 48 070 осіб.

За даними МОЗ, лідерами за кількістю вакцинованих є Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

За період вакцинальної кампанії найбільше щеплено українців віком 20-39 років - 234 169 людей.

Найбільше за цей час вакцинували працівників критично важливих структур: Збройних сил, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, Нацполіції, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ.

Також повідомляють, що було щеплено 525 723 жінок і 487 092 чоловіки.

У МОЗ запевняють, що друга доза вакцини гарантована для кожного, хто щепився першою дозою. Дата щеплення залежить від вакцини, яку отримала людина.

Як заявив новопризначений міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, до кінця 2021 року всі охочі вакцинуватися від ковіду зможуть це зробити. Він додав, що поставив амбітну ціль для себе на перші 100 днів - українці повинні могти вакцинуватися, працювати і подорожувати.