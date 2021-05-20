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Євросоюз замовив у Pfizer 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу на 2022 і 2023 роки

Боротьба з ковідом не закінчиться цього року.

Євросоюз замовив у Pfizer 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу на 2022 і 2023 роки
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія підписала третій контракт з фармацевтичними компаніями Pfizer і BioNTech на постачання вакцини від коронавірусу з кінця 2021 до 2023 року. Європа замовила 900 млн доз вакцини (в тому числі адаптованої під нові штами) з опцією на придбання ще 900 млн доз.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"З нашим підписом цей контракт набуває чинності, що є хорошою новиною для довгострокової боротьби за захист європейських громадян від коронавірусу та його штамів. Виробництво і постачання в ЄС до 1,8 млрд доз є гарантованою. Потенційні контракти з іншими виробниками будуть мати таку ж модель", - прокоментувала підписання контракту президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Україна замовила для вакцинації громадян у 2021 році 20 млн доз вакцини Pfizer і BioNTech.

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