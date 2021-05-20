В адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2"

"Адміністрація Байдена чітко заявляла, що трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода".

Трубопровід "Північний потік-2" є поганою угодою. Як передає “Голос Америки”, про це у середу заявила заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Адміністрація Байдена чітко заявляла, що трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода. Це російський геополітичний проект, який загрожує європейській енергетичній безпеці, безпеці України та партнерів і союзників на східному фланзі НАТО", - сказала Карін Жан-П’єр.

У вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен також виступив проти "Північного потоку-2" у розмові із міністром закордонних справ Німеччини Маасом.

Держсекретар Блінкен підкреслив прихильність США співпраці з союзниками і партнерами для протидії спробам Росії підірвати колективну безпеку, говориться у повідомленні Держдепу.

У зв'язку з цим Блінкен в черговий раз заявив, що США виступають проти будівництва газопроводу, який прокладається по дну Балтійського моря для збільшення транспортування російського газу до Європи через Німеччину.

Напередодні американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Байдена поки що відкладе запровадження санкцій проти оператора газопроводу "Північний потік 2" - компанії Nord Stream 2 AG, - щоб не підривати відносини з Німеччиною.

Пізніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас підтвердив цю інформацію.