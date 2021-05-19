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У німецькому містечку Шпенге виявили восьмиметровий тунель, що веде до банку

Поки що про ймовірних грабіжників немає жодних даних.

У німецькому містечку Шпенге виявили восьмиметровий тунель, що веде до банку
Фото: Spiegel

У німецькому містечку Шпенге, що в Північному Рейні-Вестфалії, виявили восьмиметровий тунель, що веде до банку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Spiegel.

У банку підозрюють, що зловмисники викопали "підземний хід", щоб здійснити спробу пограбування. Його виявили, коли на парковці поруч з банком почала просідати плитка. В понеділок будівельники почали ремонтні роботи на місці і виявили там тунель.

"Зазвичай схоже можна побачити по телевізору. Це божевілля", - прокоментував знахідку співробітник Volksbank.

У банку також припускають, що злочинці могли планувати пограбування на 23 травня - неділю, вихідний день, що припадає на свято Трійці.

Поки що про грабіжників немає жодних даних.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Бразилії озброєні грабіжники за добу атакували банки в двох містах і взяли заручників.

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