У німецькому містечку Шпенге, що в Північному Рейні-Вестфалії, виявили восьмиметровий тунель, що веде до банку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Spiegel.
У банку підозрюють, що зловмисники викопали "підземний хід", щоб здійснити спробу пограбування. Його виявили, коли на парковці поруч з банком почала просідати плитка. В понеділок будівельники почали ремонтні роботи на місці і виявили там тунель.
"Зазвичай схоже можна побачити по телевізору. Це божевілля", - прокоментував знахідку співробітник Volksbank.
У банку також припускають, що злочинці могли планувати пограбування на 23 травня - неділю, вихідний день, що припадає на свято Трійці.
Поки що про грабіжників немає жодних даних.
Нагадаємо, у грудні минулого року в Бразилії озброєні грабіжники за добу атакували банки в двох містах і взяли заручників.