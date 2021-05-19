Польща вакцинуватиме заробітчан з України на кордоні, - ЗМІ

Для щеплення обрали препарат Johnson & Johnson, який вимагає лише однієї дози.

Громадян України, які їдуть до Польщі на роботу, вакцинуватимуть проти коронавірусу на кордоні препаратом Johnson & Johnson, який вимагає лише одного щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Wirtualna Polska.

"Це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", - заявив керівник медичного центру в Ряшеві, професор Станіслав Мазур.

За його словами, вакцину Johnson & Johnson обрали тому, що для щеплення нею необхідна лише одна доза, тоді як для щеплення іншими препаратами обов'язковим є введення другої.

"Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть таких щеплень. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, на сезонні роботи, побоюються спалаху ковіду, який згодом заблокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього почнемо щеплення", - сказав Мазур.

Точну дату, коли саме може початися вакцинація, він поки не назвав.

Міністерство охорони здоров’я Польщі наголосило, що вакцинуватися може кожен іноземець: студенти, науковці, люди, які мають дозвіл на роботу, а також подружжя та діти іноземців.

"Ніхто не потребує дозволу на постійне проживання для щеплення. Щеплення в Польщі доступні кожному: застрахованій та незастрахованій особі, громадянину Польщі та іноземцю", - заявив речник МОЗ Войцех Андрусевич.

МОЗ також опублікувало на своєму сайті путівники щодо щеплень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща починає вакцинувати 16-річних проти ковіду і на тиждень раніше пом'якшить карантин. Так, 12 травня в країні було зареєстровано 4255 нових випадків захворювання, що є значно меншим, ніж на піку третьої хвилі, коли щодня було 35 тис. випадків.