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Держдеп визначився із санкціями за Nord Stream 2

Проти оператора газопроводу - компанії Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора санкції запроваджувати не будуть.

Державний департамент подав до Конгресу звіт щодо учасників проєкту Nord Stream 2, проти яких будуть введені американські санкції. Згідно з оприлюдненим документом, проти оператора газопроводу - базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора - громадянина Німеччини Маттіаса Варніга запроваджувати санкції не будуть.

Зазначається, що всі особи, які фігурують у звіті, підлягають санкціям згідно з PEESA, якщо стосовно них не запроваджені винятки. Саме такі винятки Держдепартамент вирішив застосувати до компанії Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також Маттіаса Варніга, мотивувавши це "інтересами національної безпеки".

При цьому США планують запровадити санкції проти чотирьох морських суден, трьох компаній, що надають плавзасоби, зайняті в спорудженні газопроводу, і Морської рятувальної служби Росії, якій належать дев’ять суден, що беруть участь у проєкті.

Раніше про те, що адміністрація американського президента Джо Байдена відмовиться від нових санкцій проти оператора "Північного потоку-2" написали з посиланням на анонімні джерела портал Axios і агентство Reuters. Найбільшим акціонером Nord Stream 2 AG є російський концерн "Газпром".

Напередодні в адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

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