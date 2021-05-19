Фото: newgrodno.by

В місті Барановичі у Білорусі розбився навчально-бойовий літак Як-130, його екіпаж загинув.

Про це повідомляється на сайті Міноборони РБ.

"Під Барановичами зазнав катастрофи військовий літак Лідської штурмової авіабази Як-130. При виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти намагались відвести літак від населеного пункту. Переконавшись, що траєкторія падіння літака знаходиться поза житловими будинками, льотчики катапультувалися. На жаль, обидва льотчики загинули", - йдеться у заяві.

Окрім пілотів - майора та лейтенанта - жертв немає.

Фото: newgrodno.by

Білоруські військові літають на Як-130 російського виробництва з 2015 року. Міністерство оборони РБ заявляло, що устаткування кабіни Як-130 можна налаштувати під будь-який тип сучасних літаків, тому на ньому вчать управляти як штурмовиками, так і винищувачами і навіть бомбардувальниками.