Міненерго ініціювало заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Міністр енергетики Герман Галущенко попросив голову Нацкомісії з держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг Валерія Тарасюка заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Міненерго звертається до НКРЕКП з проханням скористатися наданим законом №1396-ІХ правом і заборонити імпорт електроенергії з країн, які не є сторонами Енергетичного співтовариства (Російської Федерації та Республіки Білорусь), прийнявши відповідне рішення", - йдеться в листі Галущенко від 17 травня.

На думку міністра, орієнтація на імпорт електроенергії з країн-нечленів Енергоспівтовариства суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики і потенційно загрожує енергобезпеці.

Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав інтеграцію енергосистеми України до ENTSO-E, вказавши на підготовку до відокремлення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами РФ і Білорусі з подальшим приєднанням до європейської мережі.

При цьому він зазначив, що ключовою вимогою під час приєднання ОЕС України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електроенергію.

Разом з тим, за його словами, імпорт погіршує фінансово-економічний стан виробників електроенергії, якість виконання графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій і ТЕЦ, а також негативно позначається на вугледобувній галузі.

Крім того, це негативно впливає на здатність виробників забезпечити закупівлю палива в достатніх для сталого проходження осінньо-зимового періоду обсягах.

"Як наслідок, зростають ризики порушення безпеки поставок е/е і операційної безпеки ОЕС України, що загрожує майбутньої її синхронізації з ENTSO-E", - резюмував Галущенко.

Нагадаємо, що через холодну погоду і критично низькі запаси вугілля з початку січня 2021 року Україна почала імпортувати електроенергію з Білорусі, а з лютого - з Росії.

В 2020 році в Україні діяла заборона на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства, але з 1 січня вона втратила чинність. Тому "Укренерго" почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

Обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує.