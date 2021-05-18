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У травні-червні відбудеться понад 100 аукціонів у рамках великої та малої приватизації, - Кирило Тимошенко

Дохід від приватизації за підсумками минулого року склав 2,5 мільярди гривень.

У травні-червні відбудеться понад 100 аукціонів у рамках великої та малої приватизації, - Кирило Тимошенко

Для початку перетворення збиткових держпідприємств на прибуткові виробництва в Україні вперше створені необхідні умови і присутня політична воля. У травні-червні в рамках великої та малої приватизації буде проведено більше 100 аукціонів з продажу підприємств, що раніше перебували на балансі держави.

Про це у Facebook заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

«В Україні роками уникали реальної приватизації великих об'єктів державного майна. Для країни вони приносили хіба що збитки, і лише для обраних – могли бути корупційною годівницею», - написав Тимошенко.

Він нагадав, що наприкінці квітня Володимир Зеленський розблокував велику приватизацію в Україні, що стало без перебільшення історичною подією.

«Вона, по-перше, дасть нове життя збитковому майну. А по-друге – залучить мільярдні інвестиції. Пора перетворювати збитковий баласт на прибуток для українського бюджету», - зазначив заступник голови ОП.

Приватизація вже стала окремою темою селекторних нарад в Офісі президента з обласними державними адміністраціями. В останній нараді 17 травня взяли участь і представники Фонду державного майна України.

«Ключове у нашій спільній роботі – аби велика та мала приватизація в Україні відбувалася прозоро. Вперше в історії України на це є політична воля. Процес уже незворотний», - пише Тимошенко.

За його даними, в минулому році Фонд держмайна планував отримати дохід від приватизації в розмірі 400 млн гривень, але, навіть незважаючи на карантин і кризу, що була викликана пандемією, реальний дохід від приватизації за підсумками року склав 2,5 мільярди гривень.

У 2021 році ці показники будуть ще вищими, вважає Тимошенко, оскільки конкуренція серед інвесторів зростає. Якщо у квітні 2020 року середня кількість учасників на торгах становила 3,67, то у квітні цього року їх кількість збільшилася до 4,57.

«І це, я впевнений, тільки початок. Уже на травень-червень заплановано більше 100 аукціонів по всій країні», - підсумував Тимошенко.

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