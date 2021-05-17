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​"Укрпошта" вирішила купити банк

Поштовий оператор налаштований вийти на банківський ринок.

​"Укрпошта" вирішила купити банк
Фото: unn.com.ua

Національний оператор поштового зв'язку України компанія "Укрпошта" вирішила купити банк.

Про це повідомив її генеральний директор Ігор Смілянський.

"Укрпошта починає процес придбання банку. Ми оголошуємо тендер на оцінювача, який зможе нам допомогти в цій серйозній справі", - написав Смілянський у фейсбуці.

"Укрпошта" вже вибрала два-три банки, з якими буде вести переговори. Їх назви Смілянський не сказав, повідомивши тільки, що це невеликі фінансові установи з невеликою кількістю відділень або взагалі без них - "Укрпошта" й так має розгалужену мережу із 11 тисяч офісів.

Зараз в Україні 80 діючих банків, десять з яких не мають відділень взагалі і ще 14 мають менше десяти відділень.

Смілянський сподівається, що банк вдасться купити вже за 5-6 місяців.

Нагадаємо, що Національний банк неодноразово виступав проти створення поштового банку.

Проте всупереч позиції НБУ Верховна Рада у травні 2020 року прийняла в першому читанні законопроєкт, який дозволяє "Укрпошті" надавати банківські послуги.

Законопроєкт №2788-д передбачає, що національний оператор поштового зв'язку отримає право надавати послуги з відкриття та обслуговування поштових рахунків і окремі фінансові послуги в порядку, встановленому Національним банком України. Вклади на поштових рахунках будуть гарантуватися так само, як і на банківських рахунках.

Поштові рахунки зможуть використовуватися для зарахування пенсій, заробітної плати, соцдопомоги від держави, доходу від торгівлі. Також "Укрпошта" зможе проводити розрахункові банківські операції, обмінювати валюту, випускати платіжні карти.

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