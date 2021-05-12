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На Закарпатті загинули 8 млн бджіл, яких відправили "Укрпоштою"

Вартість відправлених поштою бджіл на ринку складає близько 500 тисяч гривень.

Фото: facebook.com/vglagola

На Закарпатті під час доставки "Укрпоштою" загинули 8 мільйонів бджіл.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, це сталося вчора, 11 травня.

"Бджолярі із Іршави і Виноградова надіслали спеціальні пакети із бджолами, маткою і спеціальним розплодом надіслали Укрпоштою до замовників. 400 спеціальних пакетів працівники Укрпошти везли у звичайній вантажівці Hyundai. Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 мільйонів бджіл, що були у вантажівці, не вижили. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після відправки", - написав Глагола у фейсбуці.

Бджолярі звернулися до поліції і збираються судитись із "Укрпоштою".

Вартість відправлених поштою бджіл на ринку складає близько 500 тисяч гривень.

"На сайті "Укрпошти" є спеціальні умови щодо пакування бджіл до відправки. Відправники переконують - вони дотримались цих вимог", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, торік під час авіаперельоту літаком МАУ з Києва в Торонто загинули 38 цуценят.

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