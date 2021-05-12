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У Франківську підірвали автомобіль пострілом з РПГ

Стрілка поки що не знайшли.

Фото: if.npu.gov.ua

В Івано-Франківську пострілом з ракетного протитанкового гранатомета підірвали автомобіль BMW Х5.

Національна поліція повідомила, що надзвичайна подія сталася близько 23:25 у вівторок, 11 травня, на Галицькій вулиці біля річки Бистриця-Солотвинська.

Поліцейські встановили, що стріляли зі сторони берега. Хто це зробив, поки що невідомо.

Слідчі розслідують подію у рамках кримінального провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення майна), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua
Фото: if.npu.gov.ua

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