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Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів

Бойових втрат у лавах українських військових немає.

Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів
Военные учение арлиллеристов армии РФ
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано п’ять порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій українських захисників станкові протитанкові гранатомети.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Як зазначається, на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, продовжуються випадки перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ. 9 травня в пункті пропуску поблизу населеного пункту Ізварине озброєні найманці наказали патрулю Місії залишити цей район.

Здійснюючи моніторинг за допомогою БПЛА, Місією ОБСЄ зафіксовані випадки глушіння сигналу GPS в районах 18 населених пунктів.

Як повідомляли, 10 травня окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

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