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Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.

 Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне та Водяне російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Станом на 7 годину ранку, 11 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсував нову зустріч "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у форматі радників. За його словами, вона може відбутися в очному форматі до кінця травня.

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