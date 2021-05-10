На Одещині 6-річний хлопчик отруївся горілкою, яку знайшов на кладовищі

Наразі з хлопчиком все добре, лікарі готують його до виписки.

В Одеській області поліцейські притягнули до відповідальності матір 6-річного хлопчика, який отруївся горілкою.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Про дитину, яка лежала на вулиці у селі повідомили медики. Наразі з хлопчиком все добре, лікарі готують його до виписки.

Правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив.

За невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною та її виховання на 39-річну матір малолітнього було складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Шановні громадяни, не забувайте про свої батьківські обов’язки і дбайте про дітей. Будьте пильними щодо того, де, з ким і що вони роблять. Вищезгаданий випадок – неприпустимий, адже загрозливий для дитячого організму. І ще одне: з неділі по вівторок проходять поминальні дні. Громадяни ходять на кладовища, де за сталими традиціями не лише пригощають їжею та напоями один одного, а й залишають їх на надгробках. Контролюйте, що потрапляє до рук малих дітей від чужих людей, пояснюйте їм, що не можна вживати все, що їм дають, і привчайте не брати того, що десь хтось поклав", - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, за даними соцопитування, третина дорослих українців не вживають алкоголь.