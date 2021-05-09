Бойовики на Донбасі передали Україні списки для обміну утримуваних осіб

Представники окупаційних адміністрацій на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими, в даний час ці списки уточнюються.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила учасник української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Тетяна Іванова, передає “Цензор.НЕТ”.

Разом з тим, за словами Іванової, українська сторона передала свої списки на обмін полоненими ще взимку.

"Весь цей час Україна наполягала, щоб нам дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавались, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють . це, нарешті сталося, і це дуже суттєвий крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться ", - сказала Іванова.

За її словами, на сьогодні складно говориться про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території.

Нагадаємо, контрольовані Росією сили утримують на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців.