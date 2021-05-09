Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
​Sennheiser продав свій бізнес з виробництва навушників
​Sennheiser продав свій бізнес з виробництва навушників
У МВС нагадали, як карають за використання георгіївської стрічки
У МВС нагадали, як карають за використання георгіївської стрічки
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
В Індії зафіксували новий антирекорд з добової смертності через ковід, у половині штатів – локдаун
В Індії зафіксували новий антирекорд з добової смертності через ковід, у половині штатів – локдаун
ГоловнаСуспільствоВійна

Бойовики на Донбасі передали Україні списки для обміну утримуваних осіб

Українська сторона передала свої списки на обмін полоненими ще взимку.

Бойовики на Донбасі передали Україні списки для обміну утримуваних осіб
Фото: facebook/Офіс Президента України

Представники окупаційних адміністрацій на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими, в даний час ці списки уточнюються.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила учасник української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Тетяна Іванова, передає “Цензор.НЕТ”.

Разом з тим, за словами Іванової, українська сторона передала свої списки на обмін полоненими ще взимку.

"Весь цей час Україна наполягала, щоб нам дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавались, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють . це, нарешті сталося, і це дуже суттєвий крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться ", - сказала Іванова.

За її словами, на сьогодні складно говориться про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території.

Нагадаємо, контрольовані Росією сили утримують на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також