Міський голова Києва Віталій Кличко вшанував пам'ять полеглих під час Другої світової війни та привітав ветеранів з Днем перемоги.

Як інформує пресслужба Київради, захід “Пам’ятаємо, перемагаємо!” традиційно відбувся на території Музею історії України у Другій світовій війні. Віталій Кличко поклав Гірлянду Військової Слави до Меморіалу героїв форсування Дніпра.

Участь в церемонії також взяли ветерани Другої світової війни, діти війни, ветерани АТО/ООС та військові Збройних сил України.

Фото: Київрада

“Сьогодні ми згадуємо тих, хто боровся з нацизмом і героїчно захищав свою землю. Ми шануємо пам’ять полеглих героїв Другої світової. І висловлюємо подяку живим ветеранам за їх жертовність та відвагу. Дорогі ветерани Другої світової війни, герої фронту і тилу, визволителі та захисники України! Вітаю вас з 76-ю річницею Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!” – наголосив у своєму виступі Віталій Кличко.

Він зазначив, що нині в Києві мешкають понад 52 тисячі людей, яких торкнулася та страшна війна. Це – і ветерани Другої світової, і члени їх родин, члени родин загиблих воїнів.

“Ми повинні пам’ятати подвиг усіх, хто боровся за мир на нашій землі, за перемогу над нацизмом. І пам’ятати ті страшні уроки історії, аби більше не допустити таких трагедій”, – сказав мер столиці.

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Він підкреслив, що сьогодні Україна теж протистоїть агресору, захищає свою територіальну цілісність і незалежність від імперських амбіцій Росії.

“Українці сьогодні захищають свій європейський вибір, демократію та європейські цінності. І ми переможемо! Мир повернеться на українську землю!”, – наголосив Віталій Кличко.

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Нагадаємо, до Національної поліції надійшло 38 повідомлень про правопорушення під час заходів з нагоди відзначення Дня перемоги над фашизмом. Загалом у країні вже завершилися понад 600 масових заходів. В них взяло участь більше 40 тисяч громадян.