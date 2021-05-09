Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела
Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела
Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
​Sennheiser продав свій бізнес з виробництва навушників
​Sennheiser продав свій бізнес з виробництва навушників
Найбільший бензиновий трубопровід США припинив роботу через кібератаку
Найбільший бензиновий трубопровід США припинив роботу через кібератаку
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
У МВС нагадали, як карають за використання георгіївської стрічки
У МВС нагадали, як карають за використання георгіївської стрічки
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
В Індії зафіксували новий антирекорд з добової смертності через ковід, у половині штатів – локдаун
В Індії зафіксували новий антирекорд з добової смертності через ковід, у половині штатів – локдаун
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кличко: нині в Києві мешкають понад 52 тис. людей, яких торкнулася Друга світова війна

Захід “Пам’ятаємо, перемагаємо!” традиційно відбувся на території Музею історії України у Другій світовій війні. 

Міський голова Києва Віталій Кличко вшанував пам'ять полеглих під час Другої світової війни та привітав ветеранів з Днем перемоги.

Як інформує пресслужба Київради, захід “Пам’ятаємо, перемагаємо!” традиційно відбувся на території Музею історії України у Другій світовій війні. Віталій Кличко поклав Гірлянду Військової Слави до Меморіалу героїв форсування Дніпра.

Участь в церемонії також взяли ветерани Другої світової війни, діти війни, ветерани АТО/ООС та військові Збройних сил України.

Фото: Київрада

“Сьогодні ми згадуємо тих, хто боровся з нацизмом і героїчно захищав свою землю. Ми шануємо пам’ять полеглих героїв Другої світової. І висловлюємо подяку живим ветеранам за їх жертовність та відвагу. Дорогі ветерани Другої світової війни, герої фронту і тилу, визволителі та захисники України! Вітаю вас з 76-ю річницею Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!” – наголосив у своєму виступі Віталій Кличко.

Він зазначив, що нині в Києві мешкають понад 52 тисячі людей, яких торкнулася та страшна війна. Це – і ветерани Другої світової, і члени їх родин, члени родин загиблих воїнів.

“Ми повинні пам’ятати подвиг усіх, хто боровся за мир на нашій землі, за перемогу над нацизмом. І пам’ятати ті страшні уроки історії, аби більше не допустити таких трагедій”, – сказав мер столиці.

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Він підкреслив, що сьогодні Україна теж протистоїть агресору, захищає свою територіальну цілісність і незалежність від імперських амбіцій Росії.

“Українці сьогодні захищають свій європейський вибір, демократію та європейські цінності. І ми переможемо! Мир повернеться на українську землю!”, – наголосив Віталій Кличко.

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Нагадаємо, до Національної поліції надійшло 38 повідомлень про правопорушення під час заходів з нагоди відзначення Дня перемоги над фашизмом. Загалом у країні вже завершилися понад 600 масових заходів. В них взяло участь більше 40 тисяч громадян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також