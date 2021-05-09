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У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з покладанням квітів і червоними прапорами

Активісти стояли з прапорами "75 років перемоги" і з українськими прапорами.

У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з червоними прапорами та покладанням квітів.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

Фото: Макс Требухов

Учасники акції провели хвилину мовчання, поклали до пам'ятника гвоздики. Вони, зокрема, декламували "Слава визволителю Києва! Тричі слава, слава, слава!". 

У стилізованій під військову машині з написом “З Днем перемоги!” можна помітити проросійського політика Віктор Медведчука, який вітав присутніх. До нього приєдналися очільники ОПЗЖ Юрій Бойко, Ілля Кива та Вадим Рабінович.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

До пам'ятника поклали сирий шашлик в обгортці для букетів, який згодом забрали.

Фото: Макс Требухов

"Сьогодні ми святкуємо головне свято в році і прийшли вшанувати нашого головного переможця Миколу Ватутіна", – зазначила організаторка заходу, пише Depo.Київ.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активісти стояли з прапорами "75 років перемоги" і з українськими прапорами.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, у неділю, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом.

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Зокрема, стаття 436 -1 Кримінального кодексу України встановлює, що виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до 5 років.

Микола Ватутін - радянський воєначальник, убитий у квітні 1944 року бойовим підрозділом УПА. Влітку 2017 року Київська міська рада перейменувала проспект генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича. Однак пам'ятник у Маріїнському парку не демонтували.

У травні 2020 року електронна петиція про демонтаж пам'ятника набрала необхідний для розгляду міською владою мінімум голосів - 10 тисяч.

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