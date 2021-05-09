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Внаслідок зіткнення легковиків у Львові загинув чоловік

Помер водій автомобіля ВАЗ 2105.

У суботу, 8 травня у Львові внаслідок зіткнення легковиків загинув чоловік.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Інформацію про аварію рятувальники отримали о 17:44.

В обласному центрі на вулиці Б. Хмельницького зіткнулися легкові автомобілі “Mersedes” та “ВАЗ 2105”. До місця події виїхали рятувальники частини спеціальної пожежної техніки.

Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ 2105.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

“Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню загиблого з автомобіля ВАЗ 2105 та відключенню акумуляторних батарей в двох автомобілях”, – йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків аварії залучили 9 рятувальників.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа та ще 2 постраждали.

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