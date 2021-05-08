На адресах працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування аеропорту “Київ” та низки медустанов.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування аеропорту “Київ” та ряду медичних установ, розташованих на території столиці. Для перевірки цієї інформації на місця подій негайно виїхали поліцейські та представники профільних служб”, – йдеться у повідомленні.

На адресах працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

Працівники поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів.

Події зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян в районних управліннях поліції. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 травня поліція перевіряла інформацію про замінування торгових центрів та станцій метро у Києві.