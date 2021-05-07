Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування

Третина дорослих українців не вживають алкоголь взагалі, ще третина п'ють менше одного разу на місяць.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 25-27 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому 33% респондентів вживають алкоголь рідше, ніж раз на місяць, 26% - кілька разів на місяць, 7% - кілька разів на тиждень, 1% - щодня. 32% опитаних взагалі не вживають алкогольних напоїв.

Частіше алкоголь вживають чоловіки, молодь і люди середнього віку і більш забезпечені. Чоловіки в будь-якому віці споживають алкоголь частіше, ніж жінки. При цьому жінки удвічі чвсчтіеш ніж чоловіки споживають вино. Також вони частіше п'ють домашні та ігристі вина.

Серед чоловіків найпопулярнішим є пиво (40%), а також горілка (31%). Також чоловіки частіше споживають коньяк, віскі і самогон.

Найпопулярнішими алкогольними напоями серед опитаних, які вживають алкоголь, є вино (36%) і пиво (29%). Горілку вживають 20%, коньяк - 17%, домашні вина, настоянки - 14%, шампанське, ігристі вина - 12%, віскі - 7%, самогон - 6%. Такі напої як сидр, ром, наливки або настоянки, вермут, коктейлі, джин, лікери вживають 1-2%.

Вино частіше споживають на заході і в центрі країни. Також на заході України більш поширені домашні вина і настоянки і самогон. На сході частіше вибирають горілку. Молодь частіше споживає пиво і вино, люди старшого віку - горілку, коньяк, домашні вина і настоянки, а також самогон. Вино ж користується популярністю в будь-якому віці.

54% опитаних вважають, що існують безпечні дози алкоголю, які нешкідливі для здоров'я, в той же час 45% з цим не згодні. Менш шкідливими алкогольними напоями кожен третій опитаний назвав вино, кожен п'ятий - домашні вина. Лише 10% вважають, що менш шкідливим алкоголем є горілка, 8% - пиво, 6-7% - називали коньяк і самогон. Чверть переконані, що всі алкогольні напої шкідливі.

Жінки менш шкідливим напоєм назвали вина, а також домашні вина і настоянки. Відповідно чоловіки менш шкідливим вважають горілку, пиво, самогон.

Нагадаємо, Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Так, пів літра горілки в Україні подорожчають до 95 гривень.