У Києві серед ночі наряд поліції охорони побачив чоловіка, який не впорався з керуванням самоката та впав. Поліцейські підійшли до чоловіка, а потім один із них забрав його сумку. Внутрішня безпека НПУ затримала усіх співробітників патруля.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про пограбування киянина, до якого, ймовірно, причетні співробітники поліції. 36-річний мешканець столиці пояснив, що він повертався вночі додому на самокаті, не втримав рівновагу і впав. Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників забрав його сумку", - сказано в повідомленні.

Працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві.

Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами. За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, розпочато кримінальне провадження.

"Під час невідкладних обшуків виявлено і вилучено сумку потерпілого, гроші та інші особисті речі. Наразі готується вручення підозри 33-річному поліцейському за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям інших співробітників", - йдеться у повідомленні.

Одночасно готуються документи на звільнення поліцейських наряду у повному складі зі служби в поліції та будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до їхнього керівництва.