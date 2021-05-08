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Ще 37 людей померло внаслідок ковіду у Києві

Захворіли 753 киянина.

У Києві виявили за минулу добу 753 хворих на коронавірус. Померли 37 людей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“753 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 37 людей. Усього за період пандемії в місті 4787 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 198 721”, – повідомив Кличко.

Захворіли: 410 жінок віком від 18 до 97 років, 315 чоловіків віком від 18 до 95 років. А також 13 дівчаток від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 93 хворих на коронавірус, а також 129 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1268 людей. Загалом коронавірус подолали 127 886 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 113, у Солом’янському – 110 та в Дарницькому районі – 103 випадки”, – зазначив міський голова.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 травня в Україні було зафіксовано 8 710 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники. Летальних випадків – 370.

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