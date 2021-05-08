В Україні від ковіду за добу щепилися 36 046 осіб

Станом на 7 травня до листа очікування вакцинації записалась 525 881 людина.

За минулу добу, 7 травня в Україні від коронавірусу щепилися 36 046 осіб.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Щеплення проводила 241 мобільна бригада з імунізації у 1 608 пунктах щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 753 випадки/ 5 032 щеплення;

Вінницька область – 225 випадків/ 1 939 щеплень;

Волинська область – 221 випадок/ 718 щеплень;

Дніпропетровська область – 668 випадків/ 3 574 щеплення;

Донецька область – 569 випадків/ 1 133 щеплення;

Житомирська область – 269 випадків/ 741 щеплення;

Закарпатська – 121 випадок/ 597 щеплень;

Запорізька область – 424 випадки/ 1 516 щеплень;

Івано-Франківська область – 165 випадків/ 1 201 щеплення;

Київська область – 370 випадків/ 2 662 щеплення;

Кіровоградська область – 143 випадки/ 1 088 щеплень;

Луганська область – 264 випадки/ 670 щеплень;

Львівська область – 478 випадків/ 3 215 щеплень;

Миколаївська область – 286 випадків/ 857 щеплень;

Одеська область – 366 випадків/ 1 618 щеплень;

Полтавська область – 317 випадків/ 673 щеплення;

Рівненська область – 475 випадків/ 1 256 щеплень;

Сумська область – 352 випадки/ 1 078 щеплень;

Тернопільська область – 264 випадки/ 578 щеплень;

Харківська область – 623 випадки/ 198 щеплень;

Херсонська область – 227 випадків/ 1 940 щеплень;

Хмельницька область – 378 випадків/ 1 184 щеплення;

Черкаська область – 314 випадків/ 995 щеплень;

Чернівецька область – 105 випадків/ 475 щеплень;

Чернігівська область – 333 випадки/ 1 108 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 857 798 людей, з них отримали першу дозу – 857 796. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).

Станом на 7 травня до листа очікування вакцинації записалась 525 881 людина.

Нагадаємо, Україна підписала контракти про постачання 42 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця поточного року, необхідно ще близько 5 млн доз.