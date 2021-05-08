В Україні від ковіду за добу щепилися 36 046 осіб

За минулу добу, 7 травня в Україні від коронавірусу щепилися 36 046 осіб.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Щеплення проводила 241 мобільна бригада з імунізації у 1 608 пунктах щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 753 випадки/ 5 032 щеплення;
Вінницька область – 225 випадків/ 1 939 щеплень;
Волинська область – 221 випадок/ 718 щеплень;
Дніпропетровська область – 668 випадків/ 3 574 щеплення;
Донецька область – 569 випадків/ 1 133 щеплення;
Житомирська область – 269 випадків/ 741 щеплення;
Закарпатська – 121 випадок/ 597 щеплень;
Запорізька область – 424 випадки/ 1 516 щеплень;
Івано-Франківська область – 165 випадків/ 1 201 щеплення;
Київська область – 370 випадків/ 2 662 щеплення;
Кіровоградська область – 143 випадки/ 1 088 щеплень;
Луганська область – 264 випадки/ 670 щеплень;
Львівська область – 478 випадків/ 3 215 щеплень;
Миколаївська область – 286 випадків/ 857 щеплень;
Одеська область – 366 випадків/ 1 618 щеплень;
Полтавська область – 317 випадків/ 673 щеплення;
Рівненська область – 475 випадків/ 1 256 щеплень;
Сумська область – 352 випадки/ 1 078 щеплень;
Тернопільська область – 264 випадки/ 578 щеплень;
Харківська область – 623 випадки/ 198 щеплень;
Херсонська область – 227 випадків/ 1 940 щеплень;
Хмельницька область – 378 випадків/ 1 184 щеплення;
Черкаська область – 314 випадків/ 995 щеплень;
Чернівецька область – 105 випадків/ 475 щеплень;
Чернігівська область – 333 випадки/ 1 108 щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 857 798 людей, з них отримали першу дозу – 857 796. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).
Станом на 7 травня до листа очікування вакцинації записалась 525 881 людина.
Нагадаємо, Україна підписала контракти про постачання 42 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця поточного року, необхідно ще близько 5 млн доз.