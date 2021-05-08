Лідери ЄС розпочали перший очний саміт у Португалії

Лідери Європейського союзу зібралися в португальському місті Порту на дводенний саміт, під час якого обговорюють шляхи пом‘якшення наслідків пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що в останній момент включили до порядку денного пропозицію США тимчасово скасувати патентний захист щодо вакцин проти коронавірусної інфекції, щоб подолати загрозу COVID-19.
Лідери також проведуть відеоконференцію з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, країна якого стикається зі сплеском коронавірусної інфекції та критично потребує міжнародної допомоги.
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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на засіданні, що "цей дуже важливий саміт відбувається в правильний час, ми пройшли дуже важкий рік".
"Нам усе ще важко пережити всі негативні наслідки пандемії", -сказала вона.
Нагадаємо, голова ВООЗ закликав G7 визнати пріоритетом рівний доступ до вакцин проти COVID-19.