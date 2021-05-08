Лідери ЄС розпочали перший очний саміт у Португалії

Такж відбудеться відеоконференція з прем’єр-міністром Індії, країна якого стикається зі сплеском захворювання.

Лідери Європейського союзу зібралися в португальському місті Порту на дводенний саміт, під час якого обговорюють шляхи пом‘якшення наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що в останній момент включили до порядку денного пропозицію США тимчасово скасувати патентний захист щодо вакцин проти коронавірусної інфекції, щоб подолати загрозу COVID-19.

Лідери також проведуть відеоконференцію з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, країна якого стикається зі сплеском коронавірусної інфекції та критично потребує міжнародної допомоги.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на засіданні, що "цей дуже важливий саміт відбувається в правильний час, ми пройшли дуже важкий рік".

"Нам усе ще важко пережити всі негативні наслідки пандемії", -сказала вона.

Нагадаємо, голова ВООЗ закликав G7 визнати пріоритетом рівний доступ до вакцин проти COVID-19.