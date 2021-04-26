350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии

В Индии начался коронавирусный шторм . Так ситуацию с пандемией охарактеризовал премьер-министр страны Нарендра Моди. Лишь за последние сутки в стране заболело свыше 350 тыс. жителей. За четыре дня государство побило мировой рекорд, получив лишь за этот короткий период более миллиона заболевших. Каждые четыре минуты от коронавируса в индийской столице, городе Дели, от COVID-19 погибает один человек . Что происходит во второй по численности стране мира – далее LB.ua.

Фото: EPA/UPG Госпитализация пациента с подозрением на коронавирус COVID-19 в больницу Калькутты, 24 апреля 2021 г.

Кислородный кризис

На сегодняшний день ситуация в Индии выглядит ужасающе. Одна из причин (однако не ключевая) – возникший вариант коронавируса B.1.617. Невзирая на то, что Всемирная организация здравоохранения пока исследует данный штамм и не считает, что этот вариант COVID-19 является чрезмерно опасным, многие страны мира запрещают своим гражданам посещать Индию. Соединённые Штаты заблокировали въезд даже для тех, кто уже вакцинировался.

Среди учёных пока существует предположение, что данный вариант вируса иногда может ускользать от антител, вырабатывающихся после того, как человек уже переболел COVID-19 или после того, как был привит. Данный штамм уже распространился во многих странах – в Германии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии, США, Австралии и Сингапуре.

Ныне в Индии массово не хватает самого нужного – кислородных концентраторов, медикаментов, коек, тестов. Кризисная ситуация наблюдается в штатах Махараштра, Уттар-Прадеш, Карнатака, Керала и Дели.

В стране фиксируется самый настоящий кислородный кризис. Баллонов попросту нигде нет. Люди часами выстаивают на заправочных станциях с пустыми резервуарами, чтобы обеспечить своих родственников кислородом. Наиболее острая ситуация в столичном регионе – Дели. Как оказалось, там попросту нет производства медицинского кислорода. Столица полностью зависит от поставок из других штатов. А те, в свою очередь, по причине банальной нехватки запасов и локдауна, ничего не могут отправить жителям Дели. Дошло уже до того, что баллоны доставляются авиасообщением из Сингапура. Отдельные больницы Нью-Дели и соседнего со столицей города Нойда вообще сообщили, что у них кислород закончился.

Параллельно с этим в стране не запрещены массовые собрания, например, протесты. Ныне фермеры блокируют подъездные дорожные пути к Дели из других населённых пунктов, чем закрывают возможность для своевременной поставки баллонов.

Фото: EPA/UPG Пустые кислородные баллоны, которые были возвращены из больниц для наполнения, в медцентре Бангалора, Индия, 21 апреля 2021 г.

При этом на «чёрном рынке» кислород – который почему-то там есть – продаётся по немыслимым ценам. Правительство же сейчас рассматривает вариант остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Они планируют поставлять его прямиком в больницы.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал обратился к премьер-министру страны с тем, чтобы правительство приняло надлежащие эффективные меры из-за нехватки кислорода, акцентировав: если ничего не будет сделано, то «произойдёт трагедия». Самое любопытное, что он пустил прямой онлайн-трансляцией закрытое совещание с Моди.

Само же правительство отреагировало странным образом: оно просто затребовало от Facebook, Instagram и Twitter удалить сотни сообщений в соцсетях, где критикуются действия, которые предпринимает власть в борьбе с пандемией. Хотя мало кто вспоминает, что ключевая причина нехватки кислорода – значительное увеличение экспорта медицинского кислорода, его продажи за пределы государства.

Фото: EPA/UPG

Без больниц и крематориев

Соединённые Штаты и Европа активно включились в операцию по спасению Индии, власти которой с бравадой заявляли, что преодолеют вторую волну коронавируса. «Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию», – заявил премьер-министр страны в радиообращении к народу.

Великобритания направила в Индию 495 кислородных концентраторов, 120 неинвазивных аппаратов и 20 ручных аппаратов искусственного дыхания. ЕС также пообещал отправку медикаментов. Соединённые Штаты решили поставить азиатскому партнёру, невзирая на собственные проблемы с коронавирусом, наборы для экспресс-диагностики, аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты для врачей. Об этом сообщил индийскому коллеге Аджиту Довлату советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

«Америка определила поставки терапевтических средств, наборов для экспресс-диагностики, аппаратов искусственной вентиляции легких и костюмов СИЗ, которые (также) будут немедленно предоставлены Индии», – обозначил он.

Однако система здравоохранения Индии нуждается ныне не только в медикаментах, аппаратах и концентраторах. Там существует банальная проблема с наличием коек в больницах. Наблюдается коллапс всей инфраструктуры.

Госпитали многих индийских штатов переполнены. Пациенты зачастую сами добираются к медицинским учреждениям и ожидают там в течение многих часов. Некоторые ждут своей регистрации в рикшах – специальных повозках, где извозчики – обычные люди.

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Фото: EPA/UPG

Более всего проблема наблюдается в городах Дели, Мумбаи и Ахмадабад – в больницах этих населённых пунктов практически не осталось свободных койка-мест. Только в столице не хватает более 5 тыс. коек в реанимации. В то же время наблюдается значительный переток пациентов в город Махараштра. Там доля всех больных COVID-19 составляет свыше 48%. Объясняется это тем, что в данном населённом пункте развита система медицинской инфраструктуры. В городе банально есть больницы и нужная аппаратура.

Власти пытаются каким-то образом разрешить острый вопрос, разворачивая дополнительные экстренные госпитали на стадионах, в гостиницах, на вокзалах. Однако они не поспевают за тем, как быстро распространяется коронавирус. Уже сегодня есть немало случаев, когда на одну койку помещают сразу по двое заражённых.

На фоне кислородного кризиса и нехватки койка-мест наблюдается и другая проблема – переполненность крематориев. Ныне похоронные центры работают по 14 часов в день, но даже это не помогает облегчить ситуацию. Единственный разрешённый индуизмом вид похорон – это кремация. Для обычного индийца, проживающего в деревне или находящегося за чертой бедности (а таких там очень много), кремация – очень дорогостоящее дело. Поэтому зачастую многие жители страны сжигают тела своих родственников самостоятельно или просто заматывают в саван тела и сбрасывают их в реки. К примеру, сейчас на территории Дели люди массово разжигают костры на воздухе, сжигая там тела своих умерших близких.

Фото: indiatvnews.com

Вакцина и другие неприятности

Ещё один кризис, с которым столкнулась Индия, – нехватка вакцин для взрослого населения. И это при том, что страна – один из крупнейших производителей иммунизирующих препаратов в мире. Её фабрики изготовляют противокоронавирусные вакцины и поставляют значительное их количества на экспорт. Однако ныне в Индии привито менее 2% взрослого населения (общая численность которого составляет 1.3 млрд людей). В некоторых штатах (таких, как Керала) произошла остановка в работе крупных центров по изготовке препаратов для иммунизации. Лишь с 1 мая правительство пообещало начать массовую кампанию по вакцинации тех, кто старше 18 лет.

«Индия с двумя собственными вакцинами начала крупнейшую в мире программу вакцинации. С 1 мая могут быть вакцинированы те, кто старше 18 лет», – сказал Нарендра Моди.

При этом прогнозируется, что к концу 2021 года Индия вакцинирует всего 40–45% своего населения.

Параллельно с этим в геополитическую борьбу за Индию включились многие международные игроки. Китай уже предложил своим индийским оппонентам любую помощь (Дели, правда, от неё отказалась). Россия отправляет в страну свой «Sputnik V», иммунизация которым начнётся в конце мая. Энтони Фаучи, старший медицинский советник президента США заявил, что Америка поставит в Индию дозы вакцины и поможет нарастить ее производство на месте. Вашингтон пытается удержать азиатскую страну в своей орбите – всё ради того, чтобы выстроить региональную коалицию против Китая.

«В Индии и других странах с уровнем дохода ниже среднемирового наблюдается ужасная ситуация, и мы можем сделать больше, чтобы помочь людям», – сказал он.

Фото: EPA/UPG Люди в очереди на вакцинацию от COVID-19 в центре вакцинации в Мумбаи, 21 апреля 2021

Напомним, что Соединённые Штаты ранее наложили эмбарго на поставку в Индию препаратов для изготовления вакцин.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала индийских поставщиков из-за того, что экспорт вакцин из Индии не то, что замедлился, а практически приостановился.

Ситуация в Индии крайне тяжёлая, и она ухудшается из-за абсолютно неприемлемых политических решений, которые принимаются руководством государства.

Так, правительство дало согласие на проведение религиозного фестиваля Кумбха Мела (праздника кувшинов). Верующие приезжают в город Харидвар и купаются в водах Ганга с тем, чтобы очистить себя от греха. Нынешний праздник посетило свыше 3,5 миллионов паломников. Все они толпились без масок друг подле друга.

При этом главный министр штата Уттаракханд Тиратх Сингх Рават дал очень простое объяснение тому, почему во время фестиваля нельзя заболеть коронавирусом.

«Самое главное, что Кумбх проходит на берегу реки Ганга. Благословение Матери Ганга присутствует в потоке. Значит, короны быть не должно», – сказал он.

Отметим, что празднества продлятся до 30 апреля.

Фото: EPA/UPG Купание в реке Ганга во время празднования Кумбха Мела в Харидваре, Уттаракханд, 14 апреля 2021 г

Дополнительно к этому в стране проходят всеобщие выборы в Законодательное собрание. И, как вы понимаете, правящая партия не прекращала проведений многотысячных ралли. Показательный штат – Западная Бенгалия, где прошло массовое агитационное собрание. Ныне там рост заболеваемости коронавирусом составил свыше 1300%. В то же время сам глава индийского правительства думает над тем, как переизбраться на третий срок в 2024 году.

Весь этот популизм и некомпетентность, а также свойственное индийцам специфическое отношение к гигиене приводят к тому, что каждый день в Индии от коронавируса умирает более двух с половиной тысяч людей.