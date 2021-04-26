Кожні чотири хвилини в столиці країни Делі вмирає одна людина.

В Індії фіксують майже 350 тисяч нових випадків зараження коронавірусом у день, кожні чотири хвилини в столиці країни Делі вмирає одна людина. Прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив, що країна знаходиться в епіцентрі коронавірусного шторму, передає ВВС.

Трупи померлих від коронавірусу людей спалюють прямо на вулиці через брак місць, а в багатьох лікарнях закінчилися ліжка і кисень, тому вони не приймають пацієнтів. Зокрема, через переповненість крематорії померлих спалюють у парках Канпура, повідомляло видання New York Times. А, за даними Associated Press, тіла за межами крематорія, просто на тротурах, кремували в Лакхнау.

Фото: indiatvnews.com

Загальна кількість заражених коронавірусом становить майже 20 мільйонів чоловік, за цим показником Індія посідає друге місце після США.

"Ми були впевнені в перемозі після успішної боротьби з першою хвилею, але ця буря потрясла націю", - сказав прем'єр-міністр Індії в радіозверненні до народу.

Великобританія 25 квітня направила до Індії 495 кисневих концентраторів, 120 неінвазивних апаратів і 20 ручних апаратів штучного дихання. Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що Лондон зробить усе можливе, щоб допомогти країні.

Євросоюз також пообіцяв відправити до Індії кисень і медикаменти.

США, які посідають перше місце за кількістю хворих у світі, почнуть поставляти в Індію набори для експресдіагностики коронавірусу, апарати штучного дихання і засоби індивідуального захисту для лікарів.

Старший медичний радник президента США Джо Байдена Ентоні Фаучі додав, що США також відправлять до Індії дози вакцини і допомагатимуть наростити її виробництво на місці.