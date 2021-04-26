Керівник британської спецслужби MI6: Росія слабшає
Керівник британської спецслужби MI6: Росія слабшає
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Постачальники виставляють річну ціну газу на рівні 7,99 грн
Постачальники виставляють річну ціну газу на рівні 7,99 грн
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна
У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
У Чернівцях зникла 15-річна дівчинка
У Чернівцях зникла 15-річна дівчинка
ГоловнаСвіт

В Індії померлих від ковіду спалюють на вулицях

Кожні чотири хвилини в столиці країни Делі вмирає одна людина.

В Індії померлих від ковіду спалюють на вулицях
Фото: twitter.com/remo24x7

В Індії фіксують майже 350 тисяч нових випадків зараження коронавірусом у день, кожні чотири хвилини в столиці країни Делі вмирає одна людина. Прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив, що країна знаходиться в епіцентрі коронавірусного шторму, передає ВВС.

Трупи померлих від коронавірусу людей спалюють прямо на вулиці через брак місць, а в багатьох лікарнях закінчилися ліжка і кисень, тому вони не приймають пацієнтів. Зокрема, через переповненість крематорії померлих спалюють у парках Канпура, повідомляло видання New York Times. А, за даними Associated Press, тіла за межами крематорія, просто на тротурах, кремували в Лакхнау. 

Фото: indiatvnews.com

Загальна кількість заражених коронавірусом становить майже 20 мільйонів чоловік, за цим показником Індія посідає друге місце після США.

"Ми були впевнені в перемозі після успішної боротьби з першою хвилею, але ця буря потрясла націю", - сказав прем'єр-міністр Індії в радіозверненні до народу.

Великобританія 25 квітня направила до Індії 495 кисневих концентраторів, 120 неінвазивних апаратів і 20 ручних апаратів штучного дихання. Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що Лондон зробить усе можливе, щоб допомогти країні.

Євросоюз також пообіцяв відправити до Індії кисень і медикаменти.

США, які посідають перше місце за кількістю хворих у світі, почнуть поставляти в Індію набори для експресдіагностики коронавірусу, апарати штучного дихання і засоби індивідуального захисту для лікарів.

Старший медичний радник президента США Джо Байдена Ентоні Фаучі додав, що США також відправлять до Індії дози вакцини і допомагатимуть наростити її виробництво на місці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також