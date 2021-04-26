Глави урядів Вишеградської четвірки зберуться на екстрене засідання через Росію

Глави урядів країн Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина) зберуться в понеділок на екстрене засідання в форматі відеоконференції через Росію.

Її метою стане координація закордонної політики у регіоні та висловлення солідарності з Чехією, повідомляє "Радіо Польща".

Засідання скликав польський прем'єр Матеуш Моравецький. Вона буде присвячена також ескалації Росією ситуації в Україні та Білорусі, а також співпраці країн Вишеградської четвірки у зміцненні безпеки в регіоні.

"Метою є, передусім, координація закордонної політики у нашому регіоні. Ми будемо робити подальші кроки, якщо вони будуть потрібні, тому що російська політика, на жаль, все ще має ознаки агресивності: те, що росіяни роблять в Україні, що роблять у Білорусі - хоча вони, звичайно, роблять це там руками Олександра Лукашенка - ті спроби дестабілізації країн Балтії, а також спроби дестабілізації Польщі", - пояснив мету засідання польський віцеміністр Павел Яблонський.

Польща, як підкреслив він, вживатиме «адекватних заходів» разом зі своїми союзниками.

"Ми вже вислали російських дипломатів минулого тижня, і Чехія зробила те саме, Словаччина зробила те саме, те саме зробили країни Балтії. За необхідності також будуть вжиті подальші дії цього типу", - наголосив Яблонський. Він також додав, що не виключає дій санкційного характеру на рівні Європейського Союзу.

Нагадаємо, що 17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу.

Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.

23 квітня Латвія, Литва і Естонія оголосили, що висилають російських дипломатів у знак солідарності з Чехією.