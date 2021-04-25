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​Помічник Путіна натякнув, що зустріч президентів РФ та США може відбутися у червні

Ушаков розповів, що з боку американської сторони "є сигнали".

​Помічник Путіна натякнув, що зустріч президентів РФ та США може відбутися у червні
Юрій Ушаков

Помічник президента Росії Юрій Ушаков натякнув, що зустріч Володимира Путіна і президента США Джо Байдена може відбутися у червні, але на робочому рівні її ще не обговорюють.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Ушаков розповів, що з боку американської сторони "є сигнали" щодо проведення зустрічі, проте на робочому рівні це поки не обговорюють.

Він зазначив, що можливим часом зустрічі називають червень, є навіть конкретні дати. Однак, Ушаков не уточнив, хто саме називає такі терміни та про які дати йдеться.

Нагадаємо, у телефонній розмові 13 квітня Байден запропонував Путіну зустрітися найближчими місяцями у третій країні. Свої майданчики вже запропонували Фінляндія, Австрія та Ісландія.

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