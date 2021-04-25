Його партія планує взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Нікол Пашинян подав у відставку з поста прем'єр-міністра Вірменії.

Про це він заявив у своєму посланні.

Він продовжить виконувати обов'язки прем'єра у тому обсязі, що визначає законодавство та Конституція країни.

“Я йду у відставку в День громадянина, і це символ того, що ми повертаємо народові владу, яку отримали від народу”, – сказав він.

Він заявив, що йде у відставку, щоб разом з своєю партією взяти участь у дострокових парламентських виборах. Він, зокрема, буде балотуватися на посаду прем'єр-міністра.

Після заяви Пашиняна у відставку має подати його уряд, однак урядовці працюватимуть до формування нового Кабінету міністрів.

Нагадаємо, дострокові вибори до парламенту Вірменії відбудуться 20 червня.

Політична криза у Вірменії почалася після поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

У лютому 2021 року ситуація загострилась після того, як Генштаб збройних сил зажадав відставки уряду Пашиняна. Прем'єра звинуватили у невмінні приймати адекватні рішення у кризовій ситуації.

Пашинян у відповідь без схвалення президента звільнив начальника Генштабу Оніка Гаспаряна, звинувативши того у спробі військового перевороту.