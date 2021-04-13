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У Києві спіймали двох спільників арештованого мафіозі Самвела Донецького

Їх шукали сім місяців.

У Києві спіймали двох спільників арештованого мафіозі Самвела Донецького
Фото: mvs.gov.ua

У Києві затримали двох спільників арештованого мафіозі Самвела Донецького, які переховувалися з серпня 2020 року через підозру в умисному вбивстві.

Про це повідомляють на сайті МВС.

Бригада Самвела Мартиросяна (Донецького) з 90-х років керувала кримінальним угрупуванням у Донецькій області, а пізніше поширила свій вплив на Запоріжжі та Полтавщині.

У вересні 2019 року кримінального авторитета затримали в Полтаві разом з двома найближчими виконавцями. Йому оголосили підозру у створенні злочинної організації, незаконному заволодінні транспортним засобом, у хуліганстві, шахрайстві, нанесенні умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості (ст. 255, ст. 189, ст. 296, ст. 190, ч. 3 ст. 27 ст. 122 КК України) та арештували.

Учасників банди відпустили під домашній арешт.

Через деякий час з'ясувалося, що вони перебували у міжнародному розшуку за вбивство на території Вірменії.

Жертвою був колишній чоловік співмешканки Мартиросяна, якого лідер банди намагався змусити відмовитися від квартири та переоформити право власності. Погрози фізичною розправою закінчилися вбивством у Єревані.

11 серпня 2020 року чоловікам, а також арештованому Мартиросяну оголосили нову підозру за п.12 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Обрати запобіжний захід їм не встигли, бо чоловіки втекли. 14 серпня їх оголосили у розшук.

Знайти втікачів удалося через сім місяців. Їх затримали 13 квітня в одному з орендованих ангарів на території Києва.

Суд арештував підозрюваних без права внесення застави.

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