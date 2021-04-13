У Києві затримали двох шахраїв, які виманили у 83-річної жінки пів мільйона гривень

У Києві затримали та повідомили про підозру двох чоловіків, які ошукали 83-річну жінку на 500 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Встановлено, що троє зловмисників зателефонували жінці, назвалися працівниками правоохоронного органу та повідомили, що її онука спричинила ДТП, під час якої постраждала вагітна жінка. У зв’язку з цим начебто необхідні кошти для лікування онуки та іншої постраждалої, а також для відшкодування заподіяної шкоди і укладення мирової угоди.

Уведена в оману пенсіонерка передала зловмисникам майже 500 тис. гривень.

Двох зловмисників було затримано та повідомлено про підозру. За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюється місцезнаходження третього зловмисника.

Нагадаємо, раніше на Київщині поліцейські викрили шахрайку, яка була спільницею у схемі “ваш родич у біді” і ошукала пенсіонерку. У місті Березань 23-річна дівчина за вказівкою свого знайомого зайшла до квартири потерпілої та забрала у старенької 3,5 тис. доларів і особисті речі. Другий фігурант справи перебуває у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території. За попередньою інформацією, саме він дзвонив потерпілій і представився родичем, який буцімто потрапив у ДТП.