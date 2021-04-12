Тупицького виселили з будинку у Конча-Заспі за борги з комуналки

Будинок відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами розірвав договір про користування будинком з главою Конституційного суду Олександром Тупицьким.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на судові матеріали.

Зазначається, що такі дії будинку відпочинку "Конча-Заспа" Тупицький оскаржив у суді. У позові йдеться, що Тупицькому стало відомо про те, що Будинок відпочинку "Конча-Заспа" ДУС листом від 20 листопада 2020 року в односторонньому порядку достроково розірвав контракт користування від 20 січня 2020 року, за яким чолі КС було передано в користування приміщення III класу, а саме - будинок.

Оскільки, на думку заявника, Будинок відпочинку діяв всупереч вимогам нормативних актів і умов договору користування, був поданий позов до суду про визнання протиправним розірвання договору користування в односторонньому порядку.

У матеріалах суду говориться, що Будинок відпочинку "Конча-Заспа" повідомив заявнику про те, що на підставі п.6.2. договору користування розриває його, враховуючи наявність заборгованості за користування приміщенням та комунальні послуги.

Нагадаємо, у кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.