Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко намагається у суді відстояти будинок у Конча-Заспі

Апеляційний суд Києва заборонив виселяти суддю з родиною з Будинку відпочинку "Конча-Заспа" до винесення рішення у справі іншим судом.

Київський апеляційний суд заборонив виселяти суддю Конституційного суду Ігоря Сліденка та його родину з Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами до винесення Голосіївським райсудом рішення за його позовом щодо проживання там.

Відповідну постанову ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду 16 березня 2021 року, повідомляє “Українська правда”.

Судячи з постанови Київського апеляційного суду, у листопаді Будинок відпочинку ДУС "Конча-Заспа" вирішив чи то переселити Сліденка з родиною, чи то взагалі виселити. На той час сім'я чекала на третю дитину.

18 листопада 2020 року судді Сліденку повідомили, що він має звільнити кімнату в пансіонаті №2, договір на користування якою було укладено 28 лютого 2019 року. 24 листопада службовий автомобіль, який належить Конституційному суду України, не пустили на територію Будинку відпочинку "Конча-Заспа".

3 грудня Голосіївський райсуд Києва задовольнив заяву Сліденка про забезпечення позову до Будинку відпочинку "до пред'явлення позовної заяви" про усунення перешкод у користуванні кімнатою. Голосіївський суд заборонив виселяти Сліденка, передавати його кімнату комусь іншому або обмежувати доступ судді й його родини на територію будинку відпочинку для проживання.

Однак представниця Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Анна Онофрійчук подала апеляційну скаргу – і 16 квітня її частково задовольнили.

Сліденко заявляв, що планує подавати позов, а якщо його родину виселять із житла й когось туди заселять, то виконати рішення суду буде складно чи неможливо.

У "Конча-Заспі" ж стверджують, що договір передбачає, що спори вирішуються шляхом переговорів між сторонами, однак суддя КС "відхилив пропозиції Будинку відпочинку щодо зміни пансіонату з рівнозначними номерами, що свідчить про його небажання приймати участь у перемовинах з адміністрацією Будинку відпочинку".

Там також вважають, що Голосіївський суд своїми заборонами втручається в господарську діяльність Будинку відпочинку.

Заслухавши сторони, апеляційний суд залишив ухвалу Голосіївського райсуду в силі, але додав до заборон (на виселення й недопуск Сліденка, на передачу його кімнати комусь іншому) слова про те, що вони діють "до набрання рішенням у справі законної сили".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Суддя Сліденко був доповідачем у цій справі.

30 жовтня 2020 року Ігор Сліденко заявив, що в Офісі президента на нього чинили тиск. Він написав заяву про відставку.