Резніков про смерть 5-річного хлопчика на Донеччині: жоден безпілотник так далеко не літає

"Це ще одна пропагандистська “штучка”.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков прокоментував загибель 5-річного хлопчика в окупованому Олександрівському Донецької області.

Про це він заявив в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера”, пише УНІАН.

“Проста річ. Місто від лінії розмежування – понад 15 кілометрів. Жоден безпілотник так далеко не літає, навіть для самоспостерігання”, – заявив він.

Він підкреслив, що це ще одна пропагандистська “штучка”.

“Що нібито українські війська зробили щось погане проти мирного населення. Це дійсно підняття градусу”, – пояснив Резніков.

На його думку, таким чином Росія хоче, аби “Штати їх побачили”, і згадав про пропагандистську фразу Кремля часів війни проти Грузії “спонукання до миру”.

Нагадаємо, на початку квітня прокремлівські ЗМІ повідомили про маленького хлопчика, імовірно вбитого безпілотником української армії на Донбасі. Ці повідомлення були використані спікером російської Думи, щоб вимагати обговорення виключення України з Ради Європи.

В українському МЗС спростували інформацію про те, що дитина загинула нібито внаслідок удару безпілотникам ЗСУ. Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі.