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В українського політв’язня Приходька погіршилося здоров'я, - Денісова

Омбудсман розцінює ненадання медичної допомоги політв’язневі як тортури.

В українського політв’язня Приходька погіршилося здоров'я, - Денісова
Олег Приходько
Фото: телеграм Людмили Денісової

Стан здоров'я українського політв’язня, кримського активіста Олега Приходька, якого російський суд засудив до п’яти років ув’язнення в колонії суворого режиму, погіршується.

Про повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Стан здоров'я нашого співгромадянина Олега Приходька, якого нещодавно незаконно засудили за сфабрикованою справою до 5 років позбавлення волі - погіршується. Однак керівництво СІЗО не надає належної медичної допомоги. Він скаржиться на загострення хронічних хвороб та постійний біль у нижніх кінцівках, що супроводжується їх набряками, які не зникають близько місяця", - написала вона у фейсбуці.

За словами Денісової, ненадання належної медичної допомоги Приходькові "може призвести до безповоротної втрати здоров’я".

"Такі дії щодо Олега Приходька є порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН, і розцінюються як тортури або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження", - наголосила омбудсмен.

Людмила Денісова зазначила, що звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження Олега Приходька і надати йому відповідний комплекс лікування.

Нагадаємо, Олега Приходька затримали торік 9 жовтня після обшуку в його будинку в селищі Оріхове Сакського району. У його гаражі нібито виявили тротилову шашку із запалом для ручних гранат у металевій оболонці з-під вогнегасника з елементами ураження у вигляді зварювальних електродів. Приходько стверджує, що все це йому підкинули.

Його підозрюють у підготовці підриву будівлі міської адміністрації міста Саки. За версією звинувачення, Приходько виготовив вибуховий пристрій, щоб підірвати міську адміністрацію Сак, аби вплинути на органи влади, щоб ті прийняли рішення про входження Криму до складу України. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 205 КК РФ (підготовка теракту) і за статтею 223-1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин).

Приходько свою провину заперечує і вважає цю справу політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

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