Україна сьогодні відзначає День українського добровольця

Сьогодні, 14 березня Україна відзначає День українського добровольця, встановлений рішенням Верховної Ради від 17 січня 2017 року.

Саме 14 березня 2014 року прямо з Майдану перші добровольці вирушили на тренувальну базу у Нових Петрівцях, що під Києвом, нагадала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити - саме добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати їм професійну заміну. Українські добровольці – це не просто допомога регулярним військам. У тій ситуації, що склалася у 2014-му, вони стали окремою самодостатньою народною армією. Сьогодні з усією відповідальністю можна стверджувати: Україна зберегла свій суверенітет у 2014 році саме завдяки добровольцям”, – зазначила вона.

Проте, тривалий час добровольці не мали статусу учасників бойових дій. Тільки 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон № 329-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції", який врегульовує надання статусу учасника бойових дій добровольцям.

Станом на початок березня 2021 року, 856 осіб зі складу добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, отримали статус учасників бойових дій. Ще понад 300 пакетів документів готуються до розгляду.