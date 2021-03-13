На Донбасі біля Мар’їнки загинув український військовий

За минулу добу було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, сьогодні - вже 4.

У п’ятницю, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі біля Мар’їнки внаслідок обстрілу окупантів загинув український військовий.

Про це повідомила пресслужба ООС.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Загалом за добу було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу селища Катеринівка окупанти збройних формувань РФ відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Південне окупанти здійснили обстріл позицій українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів. Внаслідок цього, один український воїн отримав бойове травмування. Його госпіталізували, стан здоров’я пораненого – задовільний.

Поблизу Старогнатівки російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски– ще й зі стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

Неподалік населеного пункту Гнутове загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника.

На дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

“Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати факти проведення збройними формуваннями Російської Федерації інженерних робіт з дообладнання існуючих та створення нових фортифікаційних споруд, що є грубим порушенням додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі населених пунктів Залізне, Набережне та Водяне загарбники проводили інженерні роботи в напрямку лінії зіткнення. По всіх зазначених фактах Українською стороною СЦКК направлено відповідні ноти на СММ ОБСЄ”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 07:00 13 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені районі населеного пункту Піски. Противник відкривав вогонь у бік наших позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат сьогодні серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 11 березня неподалік Новозванівки у Луганській області внаслідок прицільного обстрілу окупантів було поранено військовослужбовця ЗСУ, його стан задовільний.