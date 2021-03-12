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Більш ніж 40 порушень протипожежної безпеки було виявлено в будинку для літніх, який загорівся у Києві

Перевірка проходила 4-17 лютого, власнику дали місяць на усунення порушень. 

Більш ніж 40 порушень протипожежної безпеки було виявлено в будинку для літніх, який загорівся у Києві
Срібний вік
Фото: Поліція Києва

У лютому в столичному приватному будинку для літніх людей "Срібний вік", де сьогодні вранці виникла пожежа, виявили 42 порушення правил протипожежної безпеки. Також перевірка показала два порушення Кодексу цивільного захисту населення.

Власник мав місяць на усунення порушень, перевірка проходила 4-17 лютого. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"За фактом сьогоднішньої пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України – «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі»", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що загоряння виникло на даху і охопило площу близько 100 квадратних метрів. Жертв і постраждалих немає. У момент пожежі в будинку перебувало 65 літніх людей і 15 працівників установи.

Позапланові перевірки будинків для літніх уряд ініціював після пожежі в такому пансіонаті в Харкові, де загинуло 15 людей. Перевірка встановила, що понад 300 будинків для літніх не зареєстровані офіційно. 

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