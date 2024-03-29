Що подивитися: 7 серіалів квітня

У квітні на стримінгах з’являться нові телешоу: довгоочікуваний мінісеріал «Ріплі» з Ендрю Скоттом, оповідь про французьку авантюру Бенджаміна Франкліна, австралійська версія «Ейфорії» та багато іншого. Розповідаємо про найцікавіші прем’єри наступного місяця.

«Злочинці»

Коли: 04.04

Де дивитися: Netflix

На початку квітня 2024 року на Netflix вийде нова німецька кримінальна драма «Злочинці». Події серіалу розгортаються на просторах Берліна та Баварії.

Шарлі спокійно живе зі сім’єю в столиці, поки темне минуле не наздоганяє його. Тепер родині загрожують «старі знайомі», які змушують Шарлі викрасти цінну монету. Коли ретельно продуманий план дає збій і починається перестрілка, у результаті якої хтось гине, Шарлі доводиться тікати й вивозити близьких у безпечне місце.

«Ріплі»

Коли: 04.04

Де дивитися: Netflix

Знятий за романом Патриції Гайсміт серіал розповідає про Тома Ріплі, шахрая, який живе в Нью-Йорку 1960-х. Його наймає багатій: він хоче, щоб Ріплі поїхав до Італії та переконав його сина, Дікі Ґрінліфа, повернутися додому. Том знайомиться з Дікі та стає одержимим його розкішним способом життя й ним самим. Відбувається вбивство, і Том усе глибше занурюється в шахрайство.

Тома Ріплі зіграв Ендрю Скотт («Шерлок»), який, вочевидь, уміло продемонструє таланти амбітного авантюриста. Дікі втілив Джонні Флінн («Емма»). У серіалі також знялися Дакота Феннінг, Джон Малкович та інші.

«Антрацит»

Коли: 10.04

Де дивитися: Netflix

Новий французький детектив має всі шанси захопити любителів жанру. Темна атмосфера, трішки гумору й заплутаний сюжет, сповнений таємниць.

Стара справа отримує нове життя. Розслідування починається, коли зникає репортер, і це приводить його доньку-детектива до гірського містечка. Серед таємниць секти й смертельних загроз їй доведеться знайти страшну правду. У детективі буде багато темряви й убивств, а сюжет обіцяє напругу й подеколи навіть жахіття.

«Ніч літнього сонцестояння»

Фото: скрин відео netflix.com Кадр з фільму «Ніч літнього сонцестояння»

Коли: 11.04

Де дивитися: Netflix

Напружена драма з Норвегії досліджує стосунки, шлюб, кохання, зраду, надію, мрії, ревнощі, прощення й таємні паралельні життя.

Надворі літо, найдовший день у році, свято. У повітрі витає романтика. Але це також день, коли Каріна та Йоганнес після 30 років шлюбу вирішують розповісти родині й друзям велику таємницю. І це спровокує непередбачувані наслідки.

«Школа розбитих сердець»

Коли: 11.04

Де дивитися: Netflix

Другий сезон серіалу «Школа розбитих сердець», який називають австралійською «Ейфорією», хоч і варто визнати, що цей серіал набагато менш напружений.

Стрічка розповідає про старшокласницю Емері, яка разом з новими друзями Квінні та Дарреном має пройти через випробування коханням, сексом і розбитим серцем. Другий сезон, як і перший, обіцяє торкнутися тем сексуального насилля, нерозділеного кохання й комунікації між близькими людьми.

«Fallout»

Коли: 11.04

Де дивитися: Prime Video

Fallout — це серія відеоігор, дія яких розгортається у світі після ядерної війни, що знищила цивілізацію у 2077 році. Події відбуваються в альтернативній часовій лінії, де все працює на ядерній енергії. На естетику Fallout значною мірою вплинули твори мистецтва 1950-х років і ретрофутуризм.

Колізії телесеріалу локалізували в Лос-Анджелесі в альтернативній часовій лінії між 2102 і 2287 роками. Стрічка не спирається на фабулу гри й використовує лише її сетинг. Amazon розробив цілком оригінальний сюжет, що зосередиться навколо вцілілої дівчини на ім’я Люсі.

«Франклін»

Коли: 12.04

Де дивитися: Apple TV+

Мінісеріал «Франклін» за мотивами книги лауреатки Пулітцерівської премії Стейсі Шифф досліджує захопливу історію найбільшої авантюри в кар’єрі Бенджаміна Франкліна.

Грудень 1776 року. Франклін всесвітньо відомий завдяки експериментам з електрикою, але його пристрасть і сили зазнають випробувань. Доля американської незалежності висить на волосині, і він вирушає з таємною місією до Франції. Слава, харизма й винахідливість допомагають йому перехитрити британських шпигунів, французьких інформаторів і вороже налаштованих колег, щоб укласти франко-американський союз 1778 року й мирний договір з Англією 1783 року.

Французьку місію вважають у США найважливішим внеском Франкліна.